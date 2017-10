- Halloween – en berikelse

Nyheter

Skaunhallen i Buvika er pyntet til trengsel, og det blir dans med spøkelser og hekser når Skaun barne- og ungdomskorps inviterer til Halloween-fest lørdag 28. oktober.

Trygge rammer

- Vi slår av lyset i trygge rammer, vi har spøkelsesrom der vi utfordrer følelsene, med voksne til stedet, og inne i salen kan ungene springe rundt med kameraten sin som også er utkledd som spøkelse. Det må da være artig, mener Kristin Elsveen Witry.

Utfordre følelser

Hun synes det er stas at skolekorpsene, som nå er blitt til ett korps, år etter år greier å skape en skikkelig Halloween-fest i bygda.

- Korpset har en utrolig viktig rolle med å skape aktivitet, sier hun og imøtegår samtidig kritikere av Halloween-feiringa.

- Det må da være lov å utfordre følelsene på en fin måte. Det må rett og slett være en berikelse, sier Witry som håper at også voksne ser sitt snitt til å kle seg ut på årets Halloween-fest.

- Det gjør noe med stemninga at også voksne kler seg ut, mener hun og lover at i alle fall hun vil finne noe skummelt å ta på seg.

I stedet for knask og knep

Hun synes også det er positivt at Halloween-arrangementet i Skaunhallen er blitt et alternativ for ungene til å gå rundt i bygda med knask og knep.

Som pedagog viser hun også til at det ikke finnes noe maleri som skaper større engasjement enn nettopp Edvard Munchs Skrik.

- Vi utfordrer ikke slike følelser så ofte, mener Witry som lover at det også blir godt med voksne som ser til at ingen skal bli mer skremte enn godt er.

Her er også korpsmusikerne med og tar ansvar. Det er et gode i seg selv.