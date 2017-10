I kveld avgjøres store saker i kommunestyret

Nyheter

Onsdagens kommunestyremøte i Orkdal er flyttet til kveldstid slik at publikum får mulighet til å følge møtet. Det er nemlig flere saker det er knyttet stor interesse rundt, som skal behandles.

Den saken som vil trekke flest tilhørere til møtet, er kommuneplanen for næringsarealer. Blant områdene som kan få ny regulering etter kommunestyremøtet, er Laksøra.

Blir det samme resultat som i formannskapet, vil det bli åpnet for butikker som Biltema, XXL og Jula.

Et annet område som vil få ny regulering, er Furumoen. Det er her Norsk kylling ønsker å bygge sin nye fabrikk. Dette er en sak som har skapt store overskrifter tidligere, ikke minst på grunn av innsigelser fra Fylkesmannen og fylkesrådmannen, men i Orkdal er det ikke ventet at særlig mange vil stemme mot en omregulering av Furumoen.

Den tredje store saken i kveldens møte, er hva som skal skje med Gammelosveien. Teknikkutvalget vedtok for ei uke siden å si ja til gjenåpning av veien. Selv om flertallet i utvalget var stort, er det ventet mer spenning rundt saken i kommunestyret.

ST vil legge ut resultatet av avstemningene etter hvert som vedtakene fattes.