Nyheter

Selv om enkelte kommunestyrepolitikere sa at at hadde blandede følelser når det gjelder å omregulere god og sentralt beliggende matjord, ble det et overveldende flertall for å åpne Furumoen for Norsk kylling.

Kun Kjell Rønningsbakk (SV) og Atle Olav Sognli (Ap) stemte imot omdisponeringa, etter et forslag fra Rønningsbakk.

Dermed har et massivt flertall i kommunestyret sagt ja til omdisponeringa som betyr at Norsk kylling kan komme til Orkdal.