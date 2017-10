Veien blir åpnet

Nyheter

Et flertall i kommunestyret vedtok onsdag kveld å gjenåpne Gammelosveien for fri ferdsel. Det var Eli Solhus som fremmet forslaget på vegne av flertallsgruppa. I forslaget ligger det at det innføres en fartsgrense på 40 km/t fra Damphuset til kommunens renseanlegg.

Kan åpnes torsdag

Torstein Larsen fremmet forslag om full stenging. Da dette forslaget ble nedstemt - 11 stemte for Larsens forslag - fremmet han forslag om delvis stenging, som i dag. Også dette ble nedstemt.

Teknisk sjef i Orkdal kommune, Nils Arne Sletvold, sier til ST at veien kan bli åpnet allerede torsdag.