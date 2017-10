Vogntog kjører forbi sperringene

Nyheter

Statens vegvesen opplever problemer med at trailersjåfører ikke respekterer sperringene på Skjøtskift.

Flere ganger har trailere forvillet seg inn i anleggsområdet til Klinglien-prosjektet, og deretter lagt i vei nedover blindveien til Svinsøyen. Det virker som folk antar at det går an å passere anleggsområdet på denne måten.

- Det er flere vogntog som har stått fast der nede. Vi kan ikke stenge veien helt på Skjøtskift, for det må være mulig å passer med personbil for dem som bor i området innenfor her. Men når vogntog kjører inn, og også flytter på sperringer for å komme seg inn, blir det problemer, sier byggeleder Ernst Nøkkevangen.

Har skiltet

Stort sett har det dreid seg om utenlandske vogntog, og Nøkkevangen antar at de kjører på GPS som leder dem over Løkken og til starten av anleggsområdet på Skjøtskift - hvor de altså velger å fortsette gjennom sperringene.

- Har dere skiltet godt nok i Meldal sentrum, for å unngå at de kjører over Løkken?

- Ja, det står skilt både på norsk og engelsk i rundkjøringa i Meldal, sier Nøkkevangen.

Kjører folk likevel over Løkken, har de en ny mulighet når det kommer skilt om stengt vei og omkjøring over Bjørnli, men heller ikke her reagerer alle. For en måned siden skrev ST om en trailer som måtte taues etter å ha satt seg fast i Svinsøyen. Etterpå har flere store kjøretøy havnet i samme situasjon.

Skulmoveien

Nøkkevangen minner om at omkjøring er skiltet på Rv 65 via Meldal sentrum, og at lokalkjente kan velge å kjøre over Bjørnli.

Skulmoveien er ikke beregnet til omkjøring, men bærer nå preg av å bli tungt belastet med trafikk. Da ST kjørte Skulmoveien denne uka, var det tydelig at veiskuldrene er i ferd med å sige ut flere steder, fordi man må legge seg lagt utpå for at to biler skal kunne møtes.