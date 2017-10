I morgen kan du sjekke hva naboen din tjener

Nyheter

- Siste pulje av skatteoppgjøret ble klart denne uken, og vi er dermed i mål med årets oppgjør. De samlede tallene viser at de fleste trønderne får igjen på skatten, til sammen 3,1 milliarder kroner, opplyser Skatteetaten i ei pressemelding.

Fra 27. oktober klokken 07.00 er det mulig å søke i årets skattelister på skatteetaten.no. Det er bare siste års skattelister som er tilgjengelige for søk. For å få tilgang til opplysninger om inntekt, formue og skatt for personer og selskaper i Norge, må du logge deg inn via ID-porten.

Ordningen som fjernet muligheten for anonyme søk, ble innført i oktober 2014, og siden den gang har Skatteetaten sett en markant nedgang i antall søk. Siden oktober i fjor er det foretatt over 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 440 000 unike innlogginger, sammenlignet med 1,5 millioner søk og 470 000 unike innlogginger året før.

Tilsvarende tall for året før loggføring av søk ble innført er 16,5 millioner søk fordelt på nær 927 000 unike innlogginger.