Laugsand ble klubbet ned

- Jeg er rasende. Sånne oppfører man seg ikke, sier Frps Anita Gilde etter torsdagens kommunestyremøte der ordfører Jon P. Husby avbrøt rådgiver Sigve Laugsand og ba ham fratrede talerstolen.

- Vi ønsket å få vite fakta i saken. Her fikk vi opplysninger, og det var tydelig at vi hadde bruk for informasjonen, sier Gilde.

Økonomiske uklarheter

Rådgiver og prosjektleder for utredning av nytt brannvernsamarbeid, Sigve Laugsand, var midt i en redegjørelse om de økonomiske forholdene rundt opprettelse av en utvidet vaktordning for brannmannskapene i Skaun da han ble klubbet av ordfører Jon P. Husby (Sp).

- Dette står i saksutredningen, sa ordføreren, som lot Laugsand fortsette bare en kort stund til før han brukte klubba enda en gang.

- Da må jeg be Laugsand om å fratrede, sa ordføren og viste til at informasjonen allerede var gitt i sakspapirene.

Klubbingen fikk flere av politikene i salen til å reagere. Høyres Erik Fenstad hevdet ordføreren gikk ut over sine fullmakter som møteleder.

- Det du gjør nå – å avbryte et innlegg som også ble holdt i formannskapet – det er utidig. Jeg syns vi skal få høre det ferdig. Hvis ikke går du ut over det du har makt over i følge forretningsordenen, sa Fenstad som ba ordføreren komme med en unnskyldning overfor Laugsand.

Det fikk ikke Laugsand fra ordføreren. I stedet forsvarte Husby klubbingen.

Snudde - valgte Orkdal

- Det er politikerne som skal avgjøre denne saken. Alle dokumentene som er nødvendige, er med i saken. Rådmannen skal ikke prøve å tolke eller forklare innstillingen fra formannskapet. Rådmannen skal ikke legge seg opp i debatten. Innstillingen fra formannskapet er politisk. Jeg vil ikke ha noen vurdering av innstillingen av rådmannen, sa Husby.

Rådgiver Sigve Laugsand ønsket torsdag kveld ikke å kommentere nedklubbingen fra ordføreren.

Politikerne har vært delt i synet på om Skaun skal samarbeide med Trøndelag brann- og redningstjeneste, eller om de skal innlede et nytt samarbeid med Orkdal kommune om brannvern. Formannskapet endte forrige uke på å anbefale et samarbeid med Trøndelag brann og redningstjeneste, etter at et forslag fra Ap og Sp om å istedet velge Orkdal kommune som samarbeidspartner ble nedstemt. Forslaget ble fremmet på nytt i kommunestyret, og fikk denne gangen flertall med 14 mot syv stemmer.