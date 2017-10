Thamsprisen til Stein Dyrseth

Nyheter

Orkdal

Den andre Thamsprisen ble torsdag tildelt Stein Dyrseth. Den lokale matkongen driver i dag kafé Kaos på Amfi-senteret, og Sans og Orkla Gjestebolig på Løkken. Sans er også kåret til årets spisested.

Thamsprisen, som ble delt ut for første gang i fjor til Orkel ved daglig leder Jarl Gjønnes, er en regional næringspris og påskjønnelse til personer eller bedrifter som tør, som har mot og som bidrar til sysselsetting.

Gir bort pengene

Med ca. 30 ansatte på Orkanger og Løkken, og ei forventet omsetning på ca. 16 millioner kroner bare på Kaos i år, oppfyller Stein Dyrseth i så måte disse kriteriene.

- Han er en samfunnsbygger som er uredd og nyskapende, og en pådriver i lokalsamfunnet, sa styreleder Aasmund Lie i Orkladal næringsforening i sin introduksjon av prisvinneren.

Prisen består av 25 000 kroer pluss et diplom. Det spesielle er at prisvinneren skal gi pengene til et veldedig formål. Dyrset, som i bare få dager har visst at han skulle få Thamsprisen, gir pengene over Søvasskjølen til Hemne. Der de blir videreført til formålet.

Fant mora i slummen

Historien er som er bakteppet for at Stein Dyrseth gir pengene til Marit Lian fra Hemne, har sin begynnelse for flere år siden, da Dyrseth var medeier og kompanjong da Lian etablerte spisestedet Smak.

Da ble de kjent, og har etablert et nært vennskap. Dyrseth har i det siste lagt merke til Marit Lians engasjement for flyktninger.

- For fem år siden fikk Marit en ny "sønn". Han var da 18 år gammel og kom fra Uganda. Han kaller Marit mamma. Gutten har vært gatebarn, og Marit ønsket å finne ut hvem hans biologiske mor er. Det gjort hun etter litt detektivarbeid. Det viste seg at mora til gutten bodde i den verste slummen i Kampala, Ugandas hovedstad. Og der viste det seg at hun og hennes datter hadde tatt til seg 16 gatebarn. De bodde på jordgulv, og mora livnærte "storfamilien" sin med salg av diverse varer fra en bod, fortalte Dyrseth.

Vippset penger

Nylig møtte han Marit Lian på Amfi. Det var da Dyrseth fikk høre historien.

- Det viste seg at Marit har pantsatt hytta si for å kjøpe hus til mora, dattera og alle barna. Vi har med andre ord med verdens snilleste menneske å gjøre. Marit har også startet organisasjonen Spire, som samler inn penger til mora og barna. Derfor er det gledelig for meg å gi prispengene på 25 000 kroner til Spire, sa Dyrseth.

I tillegg har alle tipspengene som er kommet inn på Kaos gått til Spire det siste halvåret. Kaos har fulgt opp med å gi samme dagsbeløp i perioden.

Foran deltakerne på Thamskonferansen oppfordret han til å vippse penger til tiltaket. Og mange mobiltelefoner dukket opp fra vesker og lommer i Orkdal kulturhus. Hvor mye som kom inn fra denne spontanaksjonen er så langt uvisst.