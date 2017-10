80-åring hyller filmmusikken

Nyheter

Hemne

Filmmusikk blir det røde tråden når Hemne songlag i ettermiddag (lørdag) har konsert i Hemne samfunnshus.

Begivenheten har de kalt «Åteti», et dialektlojalt begrep som både forteller at koret feirer sitt eget 80-årsjubileum og at det skal handle om filmmusikk som er laget i tidsepoken fra 1937 til dag.

Selvsagt er det ikke mulig å favne alt – da hadde konserten trolig fått 80 års varighet. Men mange godbiter fra inn- og utland som både frambringer minner og får taktfoten til å gå får nok publikum helt sikkert høre.

Hemne Songlag ble stiftet i 1937. Fram til 2015 var koret kjent som Hemne og Vinje songlag. Det er med utgangspunkt i stiftelsesåret for «originalen» de nå markerer 80 år på kulturscenen i Hemne.