Du husker vel...?

Nyheter

Natt til søndag stuper vi for alvor inn i vinterhalvåret når vi skal stille klokka. Siste helga i oktober er det faste tidspunktet for denne handlingen.

Så til det evige spørsmålet: Fram eller tilbake? Jo, på høsten skal den stilles tilbake. Huskeregelen er at du alltid stiller klokka mot den nærmeste sommeren; altså sommeren 2017 er nærmere enn sommeren 2018. Til våren skal den stilles fram, for da er det sommeren 2018 som er nærmest.

«Kompensasjonen» for at dagene blir mørkere, er at natt til søndag blir én time lengre!