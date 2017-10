Nyheter

Orkdal/Skaun

E39 mellom Børsa og Orkanger var midlertidig på grunn av bilberging lørdag.

Det var Statens vegvesen som meldte dette via NRKs trafikktjeneste like etter klokka 15.30 lørdag. Like etter klokka 16.00 kom meldinga om at veien er åpen for ferdsel igjen.