Orkdal

Like etter klokka 13.00 lørdag, mottok politiet melding fra en bilist om at han hadde fått speilet på bilen sin knust. Vedkommende hevdet at den møtende bilen kom over gulstripa på veien.

Beskrivelsen av bilen er imidlertid vag, men det antydes at det kan være en grå bil som er synderen. Har du tips, kan du kontakte politiet på 02800.