Politiet melder på Twitter ca. klokka 15.45 om en trafikkulykke i Snildalstunnelen på Fv 714 i Snillfjord. Det viser seg at det er snakk om ei utforkjøring like ved bomstasjonen ved Våvatnet, og altså ikke inne i Snildalstunnelen, som ligger et par kilometer i retning Krokstadøra.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Nødetatene er på stedet.