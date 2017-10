Bygger velværesenter ved Orklahallen

Nyheter

Planene var klare, og så snart investorene kom på plass, skulle Orklahallen bygges ut for mellom 6 til 10 millioner kroner. S.A.T.S.-gruppen skulle nemlig etablere seg på Orkanger.

– Jeg har syslet med ideen det siste året. For et par måneder siden kom Orklahallen inn på banen, og nå ser det ut til at brikkene faller på plass. Så snart investorene er klare, settes utbyggingen i gang, fortalte Sissel Krangsås.

Det nye senteret skulle ligge mellom gammelhallen og nyhallen mot OTI-senteret.

Velværesenter

Krangsås gikk i bresjen for det nye planlagte velværesenteret som skulle innlemmes i Orklahallen. Hun skulle bestyre Spenst AS Orkanger, et treningssenter med et studio på 1000 kvadratmeter. Spenst-konseptet er en del av S.A.T.S.-gruppen, og i tillegg til treningssenteret, skulle lege, fysioterapeut, kiropraktor, og akupunktør etablere seg i Orklahallen. Krangsås skulle også flytte klinikken sin, Klinikk Corpus, til hallen.

– Vi får videreutviklet Orklahallen. Jeg regner med vi kan tiltrekke oss folk fra nabobygdene, kommenterte daværende daglig leder for Orklahallen, Odd Gunnar Karlsen, som var svært positiv til prosjektet.

Med kunstgressbane og treningssenter i tillegg til de tilbudene som allerede finnes her, får vi et nærmest komplett område for idrett, helse, og velvære, avsluttet Sissel Krangsås.