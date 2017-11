Gi ungdom i Nigeria en grønnere framtid

Nyheter

Hvert år jobber titusenvis av elever på ungdoms- og videregående skole på OD-dagen, for å gjøre verden litt mer rettferdig. Operasjon Dagsverk (OD) er elevenes egen, årlige solidaritetsaksjon. I dag gir norske elever én dag av sin egen skolegang til inntekt for ungdom i et land der retten til utdanning ikke er noen selvfølge. Til sammen jobber de inn omtrent 25 millioner kroner til ungdom i andre land. I år går pengene til Natur og Ungdoms og Naturvernforbundet sitt utdanningsprosjekt i Nigeria, der lokalsamfunn har blitt alvorlig rammet av forurensning fra oljeindustrien.

Oljeutvinning fra internasjonale selskaper har rasert miljøet i Nigerdeltaet i Nigeria i over 50 år. Forurensningen kalles verdens største oljekatastrofe, og et område nesten dobbelt så stort som Danmark har blitt ødelagt av jevnlige utslipp av forurensende råolje som forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder går det ikke an å dyrke mat, fordi forurensningen har spredt seg så dypt som fem meter ned i jorden, og fisken har forsvunnet fra elvene. Dette har store konsekvenser for lokalbefolkningen, som hovedsakelig lever av fiske og jordbruk. Ikke minst har det store konsekvenser for mange ungdommer som mister livsgrunnlaget og muligheten til utdanning.

De akutte miljøproblemene verden står overfor berører og engasjerer ungdom over hele kloden. Ved hjelp av årets Operasjon Dagsverk får ungdom i Nigerdeltaet muligheten til å skape en grønnere fremtid for sitt lokalsamfunn og ungdom i Norge får bidra. Gjennom prosjektet håper vi at flere norske ungdommer blir med i kampen for å løse klimakrisa og å skape en mer miljøvennlig framtid.

Vi, dagens ungdom, skal snart arve jorda. Da er det vår felles oppgave å fordele ressursene, sørge for fred og se til at klimaet blir ivaretatt. Det er ingen enkel oppgave, men gjennom årets Operasjon dagsverk viser mer enn 100 000 norske ungdommer solidaritet i praksis. Vi har ikke tenkt å være passive tilskuere til at verdens største oljekatastrofe ødelegger fremtiden for mange generasjoner i Nigeria. Sammen skal vi skape en bedre framtid for dagens ungdom og framtidige generasjoner.

Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom