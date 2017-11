Nyheter

Noen brøt seg natt til torsdag inn på Hamos-anlegget i Rindal. Ifølge politiet tok innbruddstyvene seg inn ved å bryte opp en hengelås.

Målet for tyvene var tydeligvis et lager for elektriske artikler. Deler av dette ble borttatt.

Saken vil bli anmeldt.