Arbeidet på denne brua er endelig ferdig

I mai 2016 skrev ST en lenger sak om tilstanden til Mannsfjell bru på fylkesvei 800 mellom Buvika og Børsa. Hovedproblemet var alvorlige skader på rekkverksstolper. Enkelte av stolpene har sprekk/brudd i overgang mot dekket, stod det i rapporten til vegvesenet.

– Det er ikke så alvorlig at vi må stenge veien, men det er såpass alvorlig at det blir satt på et fornyingsprogram. Programmet er nytt av året, og det er betryggende at fornying av vegnettet nå er satt i system, og at det er bevilget penger i handlingsprogrammet, sa Frank Axel Lien i Statens vegvesen den gang.

Arbeidet skulle opprinnelig være ferdig 20. august i år. Men på grunn av noen uforutsette utfordringer, tok arbeidet litt lenger tid enn planlagt.

På slutten av september ble trafikklyset fjernet og arbeidet var endelig over.

Brua er merket som ulykkespunkt, og utenfor rekkverket går det omtrent fem meter rett ned i sjøen.

Fylkesvei 800 er omkjøringsvei for E39, derfor er det viktig at den er godt nok sikret i forhold til den trafikken den er dimensjonert for.