Får grave ved kirkeruin

Riksantikvaren har gitt Skaun kommune tillatelse til å grave innenfor sikringssonen til Husaby kirkeruin, i forbindelse med utvidelse av kommunalt avløpsnett.

Husaby kirkested er et kirkested fra middelalderen som er automatisk fredet, noe som gjør at alle inngrep i grunnen krever særskilt tillatelse. Riksantikvaren har ikke stilt krav om arkeologiske undersøkelser, men skriver i tillatelsen at arbeidet skal stanses øyeblikkelig hvis man oppdager skipsfunn eller andre automatisk fredede kulturminner under arbeidet.