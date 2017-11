Månefisken i Buvika kan bli utstillingsobjekt

Nyheter

Onsdag formiddag ble det funnet en død månefisk i fjæra i Buvika. Månefisken, som også kalles klumpfisk på grunn av den spesielle kroppsformen, var kjempestor. Den målte 161 centimeter fra munn til hale. Og fra toppen av ryggfinnen til enden av finnen på undersida, viste målebåndet hele 206 centimeter.

Guus Wellesen, som er tilknyttet fakultetet for medisin og helsevitenskap på NTNU og Vitenskapsmuseet, kom til Buvika og tok prøver av fisken,, blant annet av hud, kjøtt, skjell og organer.

- Den veide nok langt mer enn 200 kilo, sier han.

Han har også vært i kontakt med eksperter i Irland om funnet i Buvikfjæra. Basert på lengdemålene anslår de en vekt på cirka 350 kilo.

Månefisken regnes som verdens største beinfisk. Den kan bli opptil 3,4 meter lang og veie over 2,3 tonn. Den oppholder seg helst i tropiske og tempererete hav, men dukker sporadisk opp i norske farvann.

Det er dokumentert drøyt 100 observasjoner av månefisk i Norge i perioden 1801-2015. Skapningen i Buvika er trolig blant de aller største som har drevet i land her i nord.

Wellesen tok med seg fiskens hode tilbake til byen. Håpet er at det kan stilles ut på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

- Problemet med månefisken er at beinene er så svake. Du skjærer lett gjennom dem med en kniv. Det gjør det vanskelig å stoppe ut fisken, sier han.

Han påpeker at travle tider gjør at han i hvert fall ikke er ferdig før om et halvt år, dersom han i det hele tatt klarer det.

- Hodet blir tidligst utstilt sommeren 2018, sier han.

Med økende havtemperatur er det å forvente at månefisk etter hvert blir mer vanlig langs kysten vår.

Den er ikke egnet som mat og kan inneholde ulike toksiner av samme slag som hos koffertfisker.