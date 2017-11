Prøv sild og poteter

Nyheter

Sild og poteter vil for alltid være synonymt med materiell nød. Og det er jo lett å forstå hvis det hadde vært kosten to ganger daglig, sju ganger i uka, resten av livet. Også hvis kvaliteten på de to råvarene heller ikke var den beste. Men nå er ikke sild hverdagsmat lengre, det er nesten å regne for festmat, og dagens oppskrift egner seg godt å servere om du skal invitere til festlig førjulslag.

Du trenger:

4 stk bløtkokte egg

4 stk nykokte, skivede, kokefaste poteter

150 g matjesild eller kryddersild av god kvalitet

100 g smør

Saften av ½ sitron

1 rødløk, finkuttet

4 ss rørosrømme

Rugbrød

Karse eller dill

Salt og pepper

Slik gjør du det:

Brun smøret i en kjele og tilsett to tredjedeler av den finkuttede rødløken.

Surr løken til den er myk. Smak til med sitronjuice, salt og pepper.

Anrett maten som en salat og hell over smørsausen. Fordel et par gode skjeer med rømme på tallerkenen. Dryss over finstrimlet rødløk og urter.