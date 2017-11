Privat fest i samfunnshuset stoppet av politiet

Nyheter

Lørdag kveld skulle det arrangeres et privat arrangement i Skaun samfunnshus. Invitasjonen var lagt ut på en privat facebook-side i forkant. Dette er en side som har knapt 800 medlemmer.

Aldersgrensen var satt til 15 år, og det ble påpekt at alle medlemmer i gruppa ble sjekket ved inngang. DJ var innleid.

Bakgrunnen for at Skaun samfunnshus arrangerer private fester, eller såkalte lukkede lag, er at politiet foreløpig har satt en stopper for offentlige ungdomsfester. Årsaken er at disse festene ofte har endt i slagsmål og voldshendelser.

Poltiiet og samfunnshuset har i flere måneder hatt en dialog om hvordan gjennomføringa av offentlige fester der oppe skal skje. Politiet har blant annet skjerpet kravene for vakthold, og da spesielt proffe (betalte) vakter.

Skaun samfunnshus har så langt ikke innfridd disse kravene, og får dermed nei til å arrangere fester. Da er altså svaret: Private lag.

I 22-tida lørdag kveld ble det imidlertid sendt ut en felles beskjed på den private facebook-sida der kveldens fest var omtalt: Festen er avlyst!

Politiet hadde kommet og praktisk talt lukket døra. De vil med andre ord ikke ha ansamlinger av ungdom i samfunnshuset i Skaun uten mange nok og godkjente vakter.

Styreleder i Skaun samfunnshus og ansvarlig for arrangementet, Torunn Jacobsen, er lite fornøyd med politiets håndtering av saken.

