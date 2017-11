Har anmeldt det dårlige veivedlikeholdet

Nyheter

Roald Tangvik, daglig leder i Tangvik Transport, troppet torsdag formiddag opp på lensmannskontoret i Orkdal og anmeldte det dårlige veivedlikeholdet på fylkesvei 710 mellom Orkanger og Valset i Agdenes.

- Det er et under at det ikke går liv, sier han.

Tangvik har cirka 40 ansatte i transportselskapet. Bilene hans kjører 10 000 kilometer hver dag. Fire av bilene frakter daglig varer på fylkesvei 710. Og i natt og tidlig morgen var det speilblankt på denne fylkesveien.

- Vi skjønte hvordan dette ville bli, derfor ringte jeg til veimyndighetene klokka 22.30 onsdag kveld og varslet om at de burde komme seg ut og strø, sier Tangvik.

Det ble tydeligvis ikke gjort. For like før klokka seks torsdag morgen, haglet det inn med meldinger fra biler, lastebiler, vogntog og buss som hadde problemer på det glatte føret.

- Det er håpløst. De som har ansvaret burde vært ute både i går kveld, i natt og i morges. Det har vært ille også tidligere i år, men dette var dråpen, sier han.

Tangvik påpeker at hans biler aldri har hatt problemer på fylkesvei 710 de siste fem åra. Men etter at Mesta tapte anbudet til NCC, er det ifølge bedriftslederen blitt mye verre.

- Vi fryktet at dette skulle skje når nye overtok veiansvaret, og nå har det skjedd. At folk ikke kommer seg på jobb er ikke det verste, selv om det er irriterende. Frykten er ei dødsulykke på veien grunnet dårlig veivedlikehold, sier han.

Tangvik forteller at den første bilen hans kjørte fra Orkanger klokka fem torsdag morgen. Ennå klokka 11.30 var den ikke kommet fram på Valset. Dette er en strekning som normalt tar en liten time å kjøre.

Selv ble han stående i kø på Kjøra torsdag morgen, etter at en lastebil skled av veien torsdag morgen og sperret veien.