Svindlet Nav for over 83 000

En kvinne i 30-åra er dømt til samfunnsstraff for svindel. Grunnlaget for saken er at hun i en periode på over to år har svindlet Nav for nærmere 84 000 kroner. Kvinnen, som er bosatt lenger sør i landet, mottok dagpenger fra Nav fordi hun var uten jobb, men unnlot å opplyse på de elektroniske meldekortene at hun også var i jobb for en arbeidsgiver i Orkdal i perioden.

Straffelovens bestemmelse karakteriserer forbrytelsen som grov uaktsomhet. Det er tillagt skjerpende vekt at det pådømte forholdet pågikk over så lang tid.

I retten har kvinnen avgitt en uforbeholden tilståelse og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dette er en formildende omstendighet. Hun vedtok dommen på 30 timers samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på 90 dager. Dette er det samme som påtalemyndighetens forslag til straff.

