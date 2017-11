Frikjent for råkjøring

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i Orkdal er i Sør-Trøndelag tingrett frikjent for tiltalebeslutningen om at han skal ha kjørt i 140 km/t på motorsykkel i fjor sommer. Det var en politibetjent i sivil bil som observerte kjøringa og tok opp forfølging av motorsyklisten. Han greide å komme seg unna, og politibetjenten mistet kontakten med MC-en.

Retten har konkludert med at det med sikkerhet ikke kan fastslås med 100 prosent sikkerhet at det faktisk var tiltalte, og har dermed frikjent mannen.

I retten ble han imidlertid dømt for å ha kjørt ca. 30 meter på bakhjulet på motorsykkel, for å ha kjørt slalåm i eget kjørefelt, og at han ved tre tilfeller slapp begge hendene fra styret. Videre er han dømt for å ha kjørt 64 km/t i en 50-sone i hjemkommunen.

Sør-Trøndelag tingrett har satt straffen til 9000 kroner i bot og tap av førerretten for en periode på to måneder.

