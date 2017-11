Gammelosvegen stenges igjen

Nyheter

I forbindelse med etterlengtet oppgradering av Gammelosveien, stenger Orkdal kommune veien for all trafikk fra og med mandag 20. november og et par uker framover.

Tekniske tjenester anslår at stengeperioden blir om lag to uker.

Gammelosveien ble tidligere i høst åpnet for fri ferdsel, etter å ha vært delvis stengt i en prøveperiode. Dette for å bedre trafikksikkerheten i Thamshavnvegen, ettersom Gammelosvegen har mye tungtrafikk. Samtidig ble det bestemt at veien skal oppgraderes for å minske støyproblemet. Det skal også settes opp gatebelysning og skilting.

