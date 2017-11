Fortsatt trøbbel med vannet

Nyheter

Det er fortsatt driftsproblemer ved vannverket i Stamnesdalen, melder Hemne kommune.

Vannverket forsyner området Heim, Gjengstø, Belsvika. Vannverket blir nå forsynt med reservevann.Vannet kan fortsatt brukes til drikke og matlaging, da reservevann har drikkevannskvalitet.

Det er et vesentlig problem med inntaksledningen til Stamnesdalen vannverk, som gjør at vannet ikke kan kjøres gjennom renseanlegget til vannverket.Det etterforsynes nå vann med 2 tankbiler fra Hemne og Aure brannvesen. Det hentes vann både fra Eidsneset og Hellansjøen vannverk. Abonnentene kan oppleve noen mindre endringer i smak og farge på vannet på grunn av dette, melder kommunen.

De ber samtidig abonnentene bruke så lite vann som mulig.

"Det er svært viktig at alle abonnenter ved vannverket reduserer sitt vannforbruk til et minimum, da en kan risikere at vannet forsvinner helt hvis en ikke greier å etterforsyne med nok vann med tankbil! Situasjonen forventes å vare ut mandag 20. november", skriver kommunen.

Det jobbes med å få på plass et dykkerfirma for å få sjekke inntakene i Oternesvatnet. Dykkerfirma vil ankomme på mandag for å begynne arbeidet med reparasjon av inntaksledningen.