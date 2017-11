Advarer mot utrygg is

Nyheter

Jan Roald Haugland var søndag formiddag oppe ved Rossvatnet i Børsa for å sjekke isdybden. Dette er ikke så langt i fra Lyngstua.

Til hans store overraskelse var det en liten gjeng på skøyter der allerede (bildet i artikkelen er fra i fjor).

- Jeg gikk et par meter ut på isen. Boret gikk raskt gjennom en porås is, og dybden var fire-fem centimeter. Jeg trakk meg forsiktig tilbake på trygg grunn, forteller han.

Han gikk deretter mot de fire-fem tenåringsjentene som var ute på isen. På land stod et par voksne damer. Han ropte til dem at isen ikke er trygg. Til svar fikk han at det var de klar over, men at de holdt seg nær land.

- Et par formaninger senere, uten annet enn indignert respons, gikk jeg tilbake til bilen. Men jeg snudde for å si enda tydeligere fra og jage dem av isen, men heldigvis var de da gått av, forteller han og påpeker at han ikke ville tatt med sin åtte år gamle datter ute på isen slik den er nå.

- Hvor tykk må isen være for at det er sikkert?

- I hvert fall ti centimeter, og helst må det være stålis, svarer Haugland, som legger til at han ikke er noen ekspert.

- Om noen går gjennom noen meter fra land der, så er det sannelig ikke sikkert at du får dem opp, med mindre du har med utstyr for en slik situasjon og vet hvordan du skal håndtere det. Det så sannelig ikke ut som om jentene var klar over risikoen de utsatte seg for. Og selv om det gikk bra denne gangen, så er det langt fra sikkert at det går bra neste gang, advarer mannen, som bor i Børsa sentrum.

Etter at han la ut det han opplevde på Facebook-sida "Oppslagstavle for folk i Skaun", har enkelte kommentert at store deler av Rossvatnet var åpent på torsdag.

I tillegg skrives det blant annet at ti centimeter stålis regnes som sikkert for én eller flere personer, mens det dobbelte holder de fleste og det meste.