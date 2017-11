Dømt for seksuell handling med barn

Nyheter

Sør-Trøndelag

En mann i 30-åra bosatt i STs nedslagsfelt, er dømt til 60 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager, for seksuell handling med barn under 16 år.

Det pådømte forholdet skjedde sist vinter, da mannen befølte en gutt utenpå klærne. Handlingen skjedde i fornærmedes seng.

Tiltalte er vurdert som lettere psykisk utviklingshemmet, men dette medfører ikke at han skal betraktes som strafferettslig utilregnelig.

Fornærmede, som på det tidspunktet handlingen fant sted var ca. ni år gammel, endret i tida etter hendelsen sin væremåte med sinne, frustrasjon og aggresjon. Først ut på høsten var han «seg selv» igjen som en glad og positiv gutt.

Mannen sto også tiltalt for å ha sendt flere tekstmeldinger til fornærmede der han blant annet uttrykte ønske om å møtes. Retten har under tvil kommet fram til at ordlyden i meldingene ikke rammes av straffelovens bestemmelse om skremmende og plagsom opptreden, eller hensynsløs adferd eller for å ha krenkes en annens fred.

I retten ble mannen, i tillegg til samfunnsstraff, dømt til å betalt 30 000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.