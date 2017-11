Mangler oppdatert beredskapsplan

Nyheter

Et tilsyn utført av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har påvist at Skaun kommune ikke følger Sivilbeskyttelsesloven. Bakgrunnen er at kommunen ikke har oppdatert og revidert sin beredskapsplan siden 2013.

Ifølge loven skal beredskapsplanen oppdateres og justeres årlig. Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å bringe forholdet i orden.

Samtidig konkluderes det med at kommunen har god oversikt og kjennskap til beredskapsarbeidet og ressursene i kommunen, og at arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet synes godt forankret i kommunens ledelse.