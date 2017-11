Nå er han favoritt hos ekspertene også

Nyheter

Fredag 24. november er det klart for den syvende livesendingen på The Voice på H3 Arena på Fornebu.

Seks deltakere kjemper om fem plasser for å komme seg videre i konkurransen. Blant dem: Thomas Løseth (29) fra Fannrem.

Bookmakerne hadde opprinnelig Agnes Stock som The Voice-favoritt, men nå tror de Thomas Løseth vinner The Voice 2017.

- Thomas Løseth imponerer mer og mer, og det er naturlig at han er favoritt med bare seks deltagere igjen, sier PR-manager Mikael Mellqvist fra oddsselskapet Coolbet.com.

Det betyr at vinneroddsen på Thomas Løseth nå er 3 i odds, mens Tønsbergjenta Agnes Stock gir 3.5 i odds.

- Våre oddsspillere er stor fan av Thomas samt Andrea Santiago Stønjum, som er nede i 5 i odds akkurat nå, sier Mikael Mellqvist.

Les også: - Skal levere så folk får bakoversveis

Malin Joneid Ellefsen som har levd farlig de to siste programmene gir høyest odds med 20. Det betyr at sannsynnligheten for at hun ryke rpå fredag er stor.

Vinnerodds The Voice fra Coolbet.com:

Thomas Løseth 3.00

Agnes Stock 3.50

Andrea Santiago Stønjum 5.00

Elise Nærø 7.00

Sebastian James Hekneby 8.00

Malin Joneid Ellefsen 20.00