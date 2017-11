Stikker av etter viltpåkjørsler

Nyheter

De siste ukene har ettersøksjegere i Agdenes opplevd flere tilfeller hvor påkjørte og skadde rådyr er forlatt på veien.

- I løpet av de siste fem ukene har det skjedd tre ganger at sjåfører har stukket av fra påkjørte rådyr. Det er neste person på stedet som har varlset om hendelsene, sier Oddvar Størdal, en av ettersøksjegerne i kommunen.

Han sier det har ligget bildeler igjen på veien, og at sjåførene umulig kan ha oversett sammenstøtet med et dyr.

- Det må ha vært noen bra smeller, sier han.

Respekt for liv

De nylige episodene har skjedd på Selvnes, i Ingdalen og ved skolen i Lensvik.

- Rådyrene lå skadde igjen på veien, lett tilgjengelig. Det er jo trist at folk ikke har mer respekt for liv enn at de bare stikker, sier Størdal.

Han sier det helt klart er mørketall i forhold til at en del dyr rekker å komme seg til skogs før de dør, i tilfeller hvor sjåfører stikker av.

- Jeg vil minne folk om at de har plikt til å varsle når sånt skjer. Noen ringer direkte til ettersøksjegerne, hvis de vet av oss, og noen ringer til politiet. Politiet varsler oss til alle døgnets tider. Det er en enkel prosedyre for sjåføren å varsle politiet, sier Størdal.

Å forlate et skadet dyr kan være straffbart.

Kan være straffbart

Det er mange viltpåkjørsler på denne tida av året, Størdal anslår seks til åtte i Agdenes bare den siste måneden. Det er viktig å huske hvilke prosedyrer som gjelder om uhellet skulle være ute.

Dette kan du gjøre: