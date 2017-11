Felles front mot svart arbeid

Nyheter

Sør-Trøndelag er det første fylket i landet der alle kommuner har undertegnet en intensjonsavtale om en innkjøpsstrategi som skal forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.

Samarbeid

Norske kommuner kjøper varer og tjenester innen bygg- og anleggsbransjen for om lag 200 milliarder kroner årlig. Det kan ikke utelukkes at deler av denne omsetningen går til useriøse aktører.

Sammenslutningen Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), som består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, utarbeidet for et par år siden en anbefaling med «10 strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet for kommuner og fylkeskommuner».

Forpliktende

- Dette handler om å stille krav til leverandører og underleverandører når det gjelder forhold som for eksempel andel faglærte i bedriften og om de har en lærlingordning, sier Kristian Tangen, distriktssekretær for LO i Trøndelag.

Intensjonsavtalen som nå er undertegnet, forplikter de 25 kommunene til at deres innkjøpsstrategi skal baseres på SMSØs strategiske grep og et sett seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter som er utarbeidet av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), BNL (Byggenæringens Landsforening), Fellesforbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS).

Alle ledd i verdikjeden

Kommunenes innkjøpsavtaler skal bidra til likere konkurransevilkår og til seriøsitet i hele verdikjeden.

Kommunene skal gjøre en grundig vurdering av hele leverandørkjeden; anskaffelser med høy risiko vil følges særlig tett. Her har kommunene fått enkle og gode verktøy for å sikre seriøsitet i hele leverandørkjeden, slik at useriøse og kriminelle aktører ikke får tilgang til kontraktene. Det er blant annet viktig å sjekke om leverandørene fører personallister, at antall kontraktsledd er begrenset til så få som mulig og at betaling skjer via bank. I tillegg er det viktig at innkjøpere skaffer seg innsyn i relevante skatteopplysninger hos leverandører og underleverandører og har økt fokus på oppfølging og internkontroll.

- Sør-Trøndelag er det første fylket i landet som har fått alle sine kommuner med på laget. Dette viser at det samarbeides godt for å krympe handlingsrommet for useriøse aktører i vår region. Vi er svært glade for at kommunene tar samfunnsansvar, og for at Sør-Trøndelag er et foregangsfylke på dette området, sier Kristian Tangen.