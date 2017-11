Her blir det stengt i tre uker

Nyheter

Sist mandag startet arbeidet med å ruste opp Gammelosveien på Orkanger, blant annet for å minske støyproblemet. Det er snakk om en strekning på et par hundre meter fra Damphuset forbi Terna og bort til brua i Gammelosen.

- Vi antar at arbeidet vil ta cirka tre uker, sier Nils Arne Sletvold, teknisk sjef i Orkdal kommune.

På slutten av oktober ble det vedtatt i kommunen at Gammelosveien skal åpne for trafikk igjen, og at den skal rustes opp for 1,5 millioner kroner.

Dette skal gjøres:

* Rekkverket mellom gang- og sykkelbanen og veien skal fjernes

* Veien skal "bygges opp" igjen

* Ny asfalt skal legges i hele bredden, inkludert gang- og sykkelbanen

* Det skal settes opp gatebelysning og skilting

- Per i dag er det ikke finansiert nytt rekkverk. Det er mulig politikerne finner plass til det i budsjettvedtaket 20. desember, sier Sletvold.

- Hvor mye koster rekkverket?

- Det mangler 700 000 kroner, svarer han.

Det betyr at når veiarbeidet er ferdig i midten av desember, mangler det rekkverk for å skille biltrafikk og myke trafikanter. Rekkverket blir tidligst satt opp på nyåret, ifølge Sletvold.

Utfordringen nå er trafikken til og fra båtklubben på Terna. Her er det laget en midlertidig vei fra østsida ved Damphuset. Men det innebærer at bilene kjører en liten strekningen på fortauet.

- Det vil i løpet av torsdag bli satt opp tilstrekkelig skilt som viser dette, sånn at myke trafikanter er oppmerksomme på biler på fortauet, sier Sletvold.

I dag går fortauet på den ene siden av veien et stykke før det krysser og fortsetter på andre siden. Sletvold forteller at det utredes å legge fortauet på samme side hele veien, altså på sida hvor Damphuset ligger.

- Dette arbeidet kan gjøres etter at opprustinga av Gammelosveien er gjort. Det må ikke nødvendigvis gjøres nå, sier han.