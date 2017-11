Kvinne fra Hemne vant 30 millioner i VikingLotto

Nyheter

Onsdag kveld vant en kvinne fra Hemne kommune over 30 millioner kroner på andrepremien i VikingLotto.

- Over 30 millioner? Nå ble jeg svett, sa den svært overraska kvinnen da hun fikk beskjeden fra Norsk Tipping.

Den ferske mangemillionæren trengte noen sekunder til å la millionbeskjeden synke inn.

- Det der var en overraskelse det nesten ikke går an å ta inn over seg. Jeg blir helt svett jeg, tror jeg må bli sittende her i godstolen en stund til, sa hun.

Ingen spillere klarte 6 + 1 rette i Vikinglotto-trekningen onsdag 22. november. Men den heldige kvinnen klarte seks rette og stakk dermed av med andrepremien på hele 30 154 500 kroner.

Vinnerkupongen ble kjøpt på Bunnpris Kyrksæterøra.

Hva pengene skal brukes til, vil millionæren tenke grundig på, men at noen heldige familiemedlemmer går en fin jul i møte er hun sikker på.

- Åh, tusen takk! Jeg som bare slenger inn en kupong av og til også da, sa den glade vinneren.

Følgende tall ble trukket ut: 9 - 25 - 26 - 35 - 41 - 48. Vikingtallet: 8

Dette er den tredje norske storvinneren i VikingLotto denne måneden. 8. november vant en mann fra Fræna i Møre og Romsdal 38 millioner kroner. Forrige onsdag vant en kvinne fra Oslo hele 341 millioner kroner, og onsdag kveld ble altså ei kvinne fra Hemne over 30 millioner kroner rikere.