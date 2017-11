Nyheter

Thomas Løseths mentor, Lene Marlin, var også denne fredagen skikkelig begeistret for sin «elev». Etter en smånervøs start, kom Thomas Løseth etter hvert veldig godt i gang med Snow Patrols «Run» i The Voice, og han hadde en enda sterkere inderlig formidlinga enn originalen.

Sårhet og kraft

Det er kanskje det som er Thomas Løseths sterkeste side; måten han greier å veksle mellom det vàre og såre på den ene siden, og det kraftfulle på den andre. Samt det at han greier å legge så mye følelser i sangene han framfører.

Denne fredagen skulle seks artister bli til fem, og Thomas Løseth greide enda en gang å få tre av de fire mentorene til å takke med stående applaus, og ikke minst: han fikk nordmenn til å trykke om og om igjen på mobilene sine.

Drømmestart

- Dette var en drømmestart på denne fredagen, sa Øyvind Mund etter at Løseth hadde vært førstemann ut.

Mentor Lene Marlin var også seg av beundring:

- Åh, det er fint. Det var utrolig bra fra første stund. Så er det stemmen da. Den er så bra, den stemmen din. Hva skal jeg si? Åh, herlighet!

Neste fredag er det semifinale for de fem siste artistene, og om to uker er det klart som er vinner av The Voice 2018.

Mor og mormor på messe

Mamma Monica har vært i Oslo for å støtte sin sønn hver gang Løseth har opptrådt. Men denne helga holdt hun seg hjemme i Orkdal.

Monica og hennes mamma, Jorunn - altså Thomas' mormor - har i en årrekke arrangert julemessa i Grendstuggu Evjen. I år er det 25-årsjubileum for «familiemessa», og det ønsket Monica å være med på.

Så for dem som har lyst på heimstrikka Løseth-lugger, er det bare å ta turen til Grendstuggu Evjen på lørdag. Kanskje vil det vanke en og annen gratulasjon til «kvinnene bak» også...