Brann i bil i Husdalen i natt

Nyheter

Det var klokka 00.22 i natt at politiet meldte om brann i et kjøretøy. Brannen skulle da være under kontroll.

- Ifølge brannvesenet skal det ha vært brann i motorrommet på kjøretøyet. Brannvesenet breskrev det hele som udramatisk, sier operasjonsleder Bernt Tiller hos politiet i Trøndelag.

Politiet har ikke opplysninger om kjøretøyet skal ha vært parkert eller kjørende da det tok fyr.