Manglet riktig førerkort for tilhenger

En mannlig bilfører ble lørdag kveld i 19-tida stoppet i Orkdalsveien av en politipatrulje. Mannen kjørte en bil med en tilhenger på slep.

Det viste seg at føreren ikke hadde førerkort for å dra tilhengeren. Han vil bli anmeldt for dette og kan vente seg et forelegg (bot).

Dette er det trolig mange som ikke kjenner til: Man har førerkort for bil, og tror da at man kan dra mer eller mindre alle slags tilhengere. Men det går en grense på totalvekten av kjøretøyet pluss tilhenger. Er man over denne grensa, må man ha et annet førerkort enn for vanlig personbil.

Denne utfordringen oppstår gjerne for folk med vanlige førerkort, men som kjører store SUV-er. Da er bilen så tung i selg selv at en liten tilhenger tipper maksgrensa for totalvekt.