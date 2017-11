Stengt vei gir flere vogntog gjennom sentrum

Nyheter

Forrige mandag startet arbeidet med å ruste opp Gammelosveien på Orkanger, blant annet for å minske støyproblemet. Det er snakk om en strekning på et par hundre meter fra Damphuset forbi Terna og bort til brua i Gammelosen.

- Vi antar at arbeidet vil ta cirka tre uker, sa Nils Arne Sletvold, teknisk sjef i Orkdal kommune, til ST før helga.

Det er omkjøring via andre veier i området. Og det er tydelig at en større andel av tungtrafikken akkurat nå går på Orkdalsveien gjennom Orkanger sentrum.

Det var i slutten av oktober det ble vedtatt i kommunen at Gammelosveien skal åpne for trafikk igjen, og at den skal rustes opp for 1,5 millioner kroner.

Dette skal gjøres:

* Rekkverket mellom gang- og sykkelbanen og veien skal fjernes

* Veien skal "bygges opp" igjen

* Ny asfalt skal legges i hele bredden, inkludert gang- og sykkelbanen

* Det skal settes opp gatebelysning og skilting

* Nytt rekkverk, desom politikerne bevilger 700 000 kroner i budsjettmøtet i desember.