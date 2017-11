Dette avgjør om brua skal åpne 1. desember

Nyheter

Åpningsdatoen på Forve bru på Fannrem var satt til 19. desember. Men før helga uttalte Statens vegvesen at brua åpner senest 10. desember (i løpet av uke 49). Nå kan det bli enda tidligere.

- Vi skal på befaring på brua i morgen (onsdag). Da skal vi verifisere om alt er gjort etter planen. Deretter vil det bli bestemt når brua åpnes for trafikk, sier Mats-André Lied, prosjektleder i Statens vegvesen.

- Hvilken dato jobber dere mot?

- Det er fredag 1. desember, sier han.

Med andre ord: Dersom arbeidet er kommet så langt at entreprenøren kan rigge ned i løpet av torsdag denne uka, åpnes Forve bru dagen etter.

Forve bru stengte for biltrafikk 2. oktober i år. Arbeidsperioden var skissert til fem-seks uker – fram til de første ukene i november. 13. oktober fortalte vegvesenet til ST at arbeidet var i rute. Men så kom kontrabeskjeden. Reparasjonsbehovene var mer omfattende enn det som var forventet. Ny åpningsdato: 19. desember.

Dette skal gjøres: Sprekker og hull i betongdekket skal tettes, kantdragene skal repareres, det skal legges ny membran og brudekket skal reasfalteres. I tillegg skal rekkverket rustbehandles, hvilket betyr at stålet i rekkverket skal sandblåses og overflatebehandles på nytt.

PS! Fortsatt mangler det et lag med membran på betongdekket og deretter et nytt asfaltdekke. På grunn av kaldt vær må dette gjøres til våren. Da blir brua stengt på nytt under arbeidsperioden.