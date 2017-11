Gratis lysmagi

Nyheter

Initiativtaker Ingunn Aspli ønsker folk fra hele regionen velkommen til lysfest i Gammelosen første søndag i advent.

- Dette er ikke et lukket arrangement for folk på Orkanger. Alle er velkommen - folk i alle aldrer og fra hele regionen. Det er en fin anledning til å være turist i eget område, sier Aspli som i fjor sto i bresjen for lysfesten for første gang.

Den gang som i år ble det et arrangement der Orkanger vel, sentrumsforeninga og hennes selskap Moment Events samarbeidet.

Gjennom sønnens øyne

Ingunn forteller at hun lenge har drømt om å få til en lysfest, og drømmen ble forsterket da hun ble mor.

- Da jeg bodde i Oslo var det så fantastisk å være med på lysvandring langs Akerselva. Det er noe mektig med lyset, mørket og kulden, og da sønnen min ble tre år, oppdaget han mørket - og hvordan lys kunne forvandle mørket. Så for meg ble det så jeg oppdaget dette på nytt gjennom min sønns øyne; hvor spesielt dette er, forteller Aspli.

Fakkeltog

I fjor realiserte hun drømmen, og dermed var en vakker tradisjon født på Orkanger. Søndag inviteres det til ny lysfest.

- Vi starter med julegrantenning på torget. Når arrangementet der er over, går vi i fakkeltog til Gammelosen. Det er opp til hver enkelt om man vil være med hele veien, eller kanskje bare komme direkte til Hermetikken og Gammelosen. Orkdalsmessa er jo ferdig samtidig, så det går jo an å komme rett fra messa, forteller Aspli.

Pølsegrilling

I Gammelosen vil man bli møtt av et flott syn. Vannspeilet vil være innrammet av 250 fakkelbokser, på langsida i vest vil juletreskogen være lyssatt, det blir lyssjonglering, elever fra musikklinja på Follo vil synge, det kommer hest, og det vil være flere bål.

- Vi vil dele ut gratis mat og drikke. Folk får pølse som de kan grille på et av bålene. Takket være sponsorene våre får vi til å gjøre dette til et arrangement som er helt gratis for folk. Pengene går fort nok likevel for folk i desember, sier Ingunn Aspli som oppfordrer folk til å ta med seg hjemmelagde lykter.

Og for at opplevelsen skal bli enda finere, vil gatelysene i området være slokket i timene arrangementet varer.