Førjulstradisjon til Kulør'n

Hemne

Søndag vil den årlige julegrantenninga på Kyrksæterøra foregå ved Kulør'n. Sissel Haugen og Ann Marit Hofset har ansvaret for gjennomføringa gjennom foreninga Øradagganj.

— Arrangementet flyttes etter ønske fra Hemne kommune. Årsaken er trafikksikkerheten utenfor rådhuset når så mange mennesker samles og det tillegg er mørkt. I tillegg er det også et ønske om å bruke Kulør'n mest mulig til ulike arrangement, sier Haugen og Hofset.

Det blir julegrantenning også uten for rådhuset, men da uten noe arrangement.

Mange aktiviteter

Det var først annonsert at det hele skulle foregå i Wesselgården, men faretruende værmeldinger med regn fra fredag og hele helga, har ført til at Kulør'n nå blir arena for tradisjonen. Først altså julegrantenning, så vil resten av programmet foregå innendørs.

Haugen og Hofset frister med julemarked der både private og lag/organisasjoner deltar, det blir etablert egen barnekrok der det vises julefilmer og andre aktiviteter for barna, konfirmantene skal gå fakkeltog fra kirka til Kulør'n, og det blir underholdning ved Hemne Pre Soul Children og duoen Salt. Presten skal holde en kort preken, mens ordføreren skal holde en kort tale. Og selvsagt stiller deler av medlemmene i Kirksæterørens Hornmusikk som nisseorkester. På menyen står rømmegraut, kaffe og kaker.

Ingen flere endringer

Øragata blir stengt fra Frivilligsentralen og oppover, og flere butikker har også søndagsåpent.

— Hva skjer dersom værmeldinga ikke slår til?

— Det blir slik vi har bestemt det nå. Vi endrer ikke på planene flere ganger, fastslår arrangørene.

