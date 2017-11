Raste gjennom tunnel i 142 km/t

Nyheter

Skaun

En mann i 20-åra må sone 18 dager i fengsel for grov råkjøring. I mai i år kjørte han gjennom Storsandtunnelen på E39 i Skaun i 142 km/t. Fartsgrensa er 80 km/t.

I tillegg er han fradømt førerretten for en perioden på 14 måneder, og han må avlegge ny, full førerprøve om han ønsker å få førerkortet tilbake.

I retten kom den tidligere ustraffa mannen med en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort som tilståelsesdom. Uten tilståelsen ville fengselsstraffen ha blitt satt til 21 dager. Utgangspunktet for å idømme ubetinget fengsel for råkjøring i 80-sone, er når du passerer 136 km/t.

Retten kaller kjøringa, som fant sted midt på natta, for en grov hastighetsoverskridelse, og gjør et poeng av at mannen kjørte hele 62 km/t over det tillatte.

