Bakketun gikk opp i røyk

Onsdagskvelden gikk Bakketun på Rindalsskogen opp i røyk. Rindal Brannvesen hadde sin årlige øvelse for røykdykkere. Varabrannsjef, Steinar Landsem, kunne fortelle at de har slike øvelser en gang i året, og onsdag kveld fikk fem røykdykkere prøve seg.

Dette er et krav som må gjennomføres hvert år, for at man skal være godkjent som røykdykker. Det er få branner i Rindal, så da må man øve på mest mulig realistisk måte.

Varabrannsjef Landsem poengterte hvor viktig det er å få slike hus til rådighet. Hvis de ikke hadde hatt det, måtte de ha dratt til andre plasser for å trene i branncontainere.

– Vanlige hus gir mer naturlige og realistiske øvelser enn en container, fortalte Landsem.

I tillegg lå dette huset veldig nærme fylkesvei 65, noe som gav en utfordring med tanke på trafikken. Denne kvelden stilte Mesta med egne folk som dirigerte trafikken forbi brannøvelsen, men som regel er det brannvesenets folk som settes til slike oppgaver.

– Årets øvelse fungerte godt, og bidro til å holde kunnskapen oppe. Det kunne gjerne ha vært flere slike øvelser, for det er lett å glemme, fortalte Rune Kirkholt, en av røykdykkerne som fikk trene seg den kvelden.