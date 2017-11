Ber folk hente pakkene på grunn av plassmangel

Nyheter

Extra Buvika-butikken informerte onsdag sine postkunder om at lagringskapasiteten ved post-avdelinga i dagligvarebutikken er begrenset.

- Kjære kunder. Det merkes at det har vært Black Friday og at juleposten har begynt å komme. Vi vil derfor nå be om at alle som har fått hentekode eller hentelappe fra posten, eller fra postnord, henter pakkene så fort som mulig, da vi ikke har så mye plass til oppbevaring av alle de hundrevis av pakkene som kommer til oss hver dag fremover, står det på butikkens egen Facebook-side.

Dette gjelder trolig flere butikker i vårt nedslagsfelt som har Post i butikk. Og det er vel ingen grunn til å tro at det skal bli færre pakker som sendes fram mot jul.

Oppfordringen er: Hent pakken din så fort du får beskjed om at den har ankommet ditt lokale "postkontor".