Ber foreldrene slutte å kjøre barna

Nyheter

Skaun kommune vurderer å stenge Brubakken nord for Børsa skole for biltrafikk hvis trafikkavviklingen i forbindelse med skolestart om morgenen ikke bedrer seg. Det er særlig foreldre som velger å parkere for å følge barna til skolen, samt at barn settes av ute i vegen og i vegkrysset som har skapt uholdbare situasjoner i morgentrafikken forbi skolen. Samtidig opplever man at det hoper seg opp av biler både oppover i Brubakken, og langs fv. 803 der bilene vil svinge inn til skolen.

Nå ber trafikksikkerhetsvansvarlig i Skaun kommune, Idar Nebelung, foreldrene om å finne andre løsninger enn å skysse barna til skolen med bil.

- I og med at mange foreldre ikke får satt av ungene mellom skolene, så blir all levering av unger til barneskolen gjort på nordsiden av skolen. Og siden mange nå anser skolevegen som litt ekstra trafikkfarlig, så er det flere som velger å kjøre ungene til skolen. Men området nord for skolen er ikke dimensjonert for at så mange barn skal kjøres, sier Nebelung.

"Vanskelig å oppdage små skolebarn"

Torsdag forrige uke var han selv til stede ved skolen litt før klokken åtte om morgenen for å se på trafikkavviklingen. I et brev til skoleledelsen beskriver han situasjonen som fullt kaos, der bilistene ikke respektere parkeringsforbudet i «kiss-and-go-lomma» der man vanligvis kan sette fra seg bilen for å følge barna inn på SFO.

«Biler ble forlatt av fører og stående. Trafikken hopet seg opp både oppover brubakken og ut mot krysset ved fylkesvegen. Biler stoppet og satte av barn både midt i kryss og oppå fotgjengerfelt. Det ble også mye rygging. Midt oppe i dette prøvde 1. og 2. klassinger å finne beste rute mellom biler som gikk på tomgang. Med så mange biler, og kraftige frontlykter som lyser i alle retninger, er det vanskelig å oppdage små skolebarn. Dette var derfor farlig. Henvisning fra trafikksikkerhetsansvarlig om å kjøre videre til lovlig parkeringsplass ble også ignorert av flere foreldre», skriver Nebelung i brevet til skolen.

Politiet på stedet

Denne uka har politiet vært til stede om morgenen for å følge situasjonen. Samtidig mener Nebelung situasjonen har blitt bedre etter at skolen sendte ut skriv til foreldrene om situasjonen.

- Politiet var der i går og i dag tidlig (torsdag, red.anm.), med tre politibetjenter for å påse at skiltingen blir fulgt og at ingen stopper og blokkerer trafikken. Vi ser at det virker, folk forlater ikke bilen ved et parkering forbudt-skilt når politiet står og følger med, sier Nebelung.

Dialog med foreldrene

Kommunen har nå valgt å ta i bruk de ansattes parkeringsplass til parkering for foreldre som vil følge barna inn. Nebelung ber samtidig foreldrene finne alternative løsninger til bilskyss.

- Problemet er ikke den kraftige trafikkøkningen av biler, men at foreldre som velger å kjøre ungene til skolen blokkerer trafikken. Tilbakemeldingen fra vegvesenet er at man må gå i dialog med foreldre og skole for å få flere til å la ungene gå selv. Vi ser at noen foreldre går sammen, og lar en forelder følge grupper på fem-seks barn til skolen, til fots. Det er noe vi håper flere kan gjøre, sier Nebelung

Gjerde mellom unger og biler

Han mener den økte trafikkmengden ikke har gjort skolevegen farligere for barna.

- Det er litt økt trafikk langs fv 776 på strekningen mellom Kjerringdalen og Fredlykrysset. Der går barna bak et gjerde, med vekslende kjøreretning med lysregulering. Ungene har dermed halve vegen for seg selv. I Brubakken er det laget et midlertidig fortau der ungene går bak et kraftig stålgjerde og et nytt midlertidig gangfelt med skilt og sebrastriper i bunnen av bakken, sier Nebelung.