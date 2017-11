Her blir fiskereglene i Orkla for 2018 bestemt

Nyheter

Etter flere foredrag, innspill og diskusjoner i flere møter, blant annet åpent møte for alle rettighetshavere, Fagrådet for Orkla og Representantskapsmøte, vedtok styret i Orkla Fellesforvaltning tirsdag 28. november følgende regler for 2018:

* Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger (ikke åpnet for uttak):

* All hunnlaks er fredet i juli og august

* All sjøørret er fredet hele sesongen

Kvoter:

* Døgnkvote: 1 laks

* Ukeskvote: 2 laks

* Sesongkvote: 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

Man skal også rapportere kjønn ved innrapportering av fisk i tillegg til de andre fangstopplysningene.

Fiskereglene ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.