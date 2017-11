Nyheter

Forsvareren, advokat Sigurd J. Klomsæt, har torsdag framført sin sluttprosedyre i saken mot mannen i 40-årene fra Orkdal som står tiltalt for blant annet grov motarbeiding av rettsvesenet, samt skremmende og truende atferd mot en offentlig tjenestemann.

Klomsæt mener at alle tiltalepunktene som omhandler skremmende og truende atferd må vurderes å være innenfor ytringsfriheten. Klomsæt ber derfor om at retten frifinnner hans klient.

Selv om mannens forsvarere krever frifinnelse, plikter forsvaret også å prosedyre subsidiært, hvilket betyr at forsvaret i denne saken må si noe om straffeutmålingen i tilfelle retten skulle svare ja på skyldspørsmålet. Medforsvarer Johannes Wegner Mæland viste til at dommene som aktor la til grunn for sin påstand om 14 måneders fengsel, gjelder saker av betydelig grovere karakter. Derfor hevder Mæland at tiltalte må frifinnes, subsidiært at tiltalte dømmes på mildeste måte, og antydet at sju måneders fengsel vil være mer passende straff ut fra sammenlignbare rettsavgjørelser.

Nekter for trusler Han står tiltalt for å ha plaget og truet politiet. Selv hevder han at aktiviteten mot politiet kan forsvares ut fra ytringsfriheten.

Dom i saken blir avsagt fredag 8. desember klokka 13. Dommer Anne Marie Selvaag forklarte tiltalte at i tilfelle han skulle ende opp med å bli dømt, så vil ankefristen være 22. desember.