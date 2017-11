Rektor går vakt ved skolen

Nyheter

Hun har forståelse for at omleggingen av trafikken rundt barneskolen og ungdomsskolen kan være en belastning for foreldrene ved skolen, men ber likevel om at de respekterer skiltingen og forholder seg til den informasjonen som er sendt ut.

- Vi har en periode på fire uker nå som sannsynligvis blir den verste perioden. Vegen er stengt og må være stengt. Da må vi finne de løsningene som er tryggest mulig med tanke på trafikksikkerheten for barna, sier Øiaas.

Hun har selv gått vakt om morgenen for å sikre at elevene kommer seg trygt inn på skoleområdet, og mener situasjonen er bedre nå enn de første dagene etter at fv. 776 mellom de to skolene ble stengt.

- Det ble et veldig mye bedre trafikkbilde rundt krysset da det ble frigjort noen p-plasser fra de ansattes parkeringsplass. Det har også vært folk nedpå der hver dag, og i morgen skal jeg selv gå vakt igjen, sier Øiaas torsdag.

Hun sier hun ikke selv har sett noen farlige situasjoner for barna.

- Det er en utfordrende situasjon når man legger om trafikkbildet, men jeg føler meg trygg på at sikkerheten til ungene er ivaretatt. I skriv som vi har sendt ut til foreldrene er det skissert skolevegen til alle og hvordan det berører de ulike barna. Min oppfordring til foreldrene er å forholde seg til informasjonen og respektere parkering forbudt-skilt, sier Øiaas.

I likhet med sikkerhetsansvarlig i Skaun kommune, Idar Nebelung, oppfordrer Øiaas foreldrene til å la barna gå til skolen.

- Vi har også sendt ut påminning om å bruke refleks og sørge for å være godt synlig. Og hvis flest mulig unger går istedet for å bli kjørt ville man kanskje halvert problematikken. Barna har bare godt av en gåtur, sier Øiaas.