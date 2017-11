Svindlet bilkunde

Nyheter

En mann i 40-åra er dømt til 120 dagers fengselsstraff for svindel, og brudd på bokførings- og regnskapsloven.

Det mest alvorlige lovbruddet omhandler en tilfelle der tiltalte i egenskap av daglig leder for et bilfirma, svindlet en kunde. Fornærmede besluttet å kjøpe bil fra tiltaltes firma, mens tiltalte skulle selge fornærmedes gamle bil gjennom kommisjon.

Bilen ble videresolgt for 190 000 kroner. Men til tross for at det i kontrakten framgikk at betaling skulle skje til fornærmedes konto, ble pengene overført til tiltaltes private konto. Noe seinere var denne private kontoen så godt som tom for penger.

Vinnings hensikt

Retten er, etter tiltaltes egen forklaring og prinsippet om at tvil skal komme tiltalte til gode, kommet fram til at 142 000 kroner er det beløpet som skulle vært utbetalt til fornærmede. Årsaken til at det oppsto en differanse, er at tiltalte skulle foreta utbedringsarbeider på bilen før videresalget. Det hører med til historien at fornærmede var gått bort før hovedforhandling i Sør-Trøndelag tingrett.

Retten kaller forholdet et grovt underslag, og er ikke i tvil om at tiltalte handlet i egen vinnings hensikt.

Videre er mannen dømt for svindel, ved at han uriktig opplyste at en bilmotor var forsikret i ett år til en annen kunde. Fornærmede i denne saken måtte seinere selge bilen med betydelig tap - på grunn av motorhavari.

Ga blaffen i karantene

Mannen er også dømt for flere vesentlige brudd på bokføringsloven og ett brudd på regnskapsloven. Mannen har godtatt å innbetale 142 000 kroner til dødsboet til fornærmede i den posten som utgjør det mest alvorlige forholdet i tiltalen.

Mannen er tidligere bøtelagt fire ganger og domfelt to ganger. Han har også opprettholdt sin virksomhet som bilselger, etter ilagt konkurskarantene.

