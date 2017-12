I går åpnet Forve Bru

Nyheter

Forve bru på Fannrem åpnet for trafikk torsdag kveld 30. november.

Forve bru stengte for biltrafikk 2. oktober i år. Arbeidsperioden var skissert til fem-seks uker – fram til de første ukene i november. 13. oktober fortalte vegvesenet til ST at arbeidet var i rute. Men så kom kontrabeskjeden. Reparasjonsbehovene var mer omfattende enn det som var forventet. Ny åpningsdato: 19. desember.

Så ble det sagt innen 10. desember, og til slutt altså 1. desember.

Fortsatt mangler det et lag med membran på betongdekket og deretter et nytt asfaltdekke. På grunn av kaldt vær må dette gjøres til våren. Da blir brua stengt på nytt under arbeidsperioden.

Vegvesenet vet foreløpig ikke når arbeidet som gjenstår skal gjennomføres. De vet heller ikke hvor lenge brua blir stengt i vår.

- Det kommer blant annet an på hvor mye ressurser vi setter på, har Mats-André Lied, prosjektleder i Statens vegvesen forklart.